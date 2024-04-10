أول أيام عيد الفطر.. توافد كبير على الحدائق والمتنزهات في كفر الشيخ

شهدت الحدائق والمتنزهات في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توافدًا كبيرًا من المواطنين لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

في مدينة دسوق، توافد العديد من الأهالي على حديقة الأسرة والطفولة، وحدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وكورنيش النيل، ونادي دسوق الرياضي، ومركز شباب دسوق، واستمتع البعض الآخر برحلات نيلية على نهر النيل فرع رشيد.

وحرصت بعض الأسر على الاستمتاع بالمراكب النيلية الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزه، وحديقة الحيوان، وجلسات التصوير، وسينما 9D، والمطاعم.

وصرح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بأن المدينة حرصت على تقديم كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد، لضمان قضاء وقت ممتع مع عائلاتهم وأصدقائهم.

FB_IMG_1712776651049

FB_IMG_1712776636130

FB_IMG_1712776628294

FB_IMG_1712776624347