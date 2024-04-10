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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول أيام عيد الفطر.. توافد كبير على الحدائق والمتنزهات في كفر الشيخ

العيد في كفر الشيخ
العيد في كفر الشيخ

شهدت الحدائق والمتنزهات في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توافدًا كبيرًا من المواطنين لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

في مدينة دسوق، توافد العديد من الأهالي على حديقة الأسرة والطفولة، وحدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وكورنيش النيل، ونادي دسوق الرياضي، ومركز شباب دسوق، واستمتع البعض الآخر برحلات نيلية على نهر النيل فرع رشيد.

وحرصت بعض الأسر على الاستمتاع بالمراكب النيلية الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزه، وحديقة الحيوان، وجلسات التصوير، وسينما 9D، والمطاعم.

وصرح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بأن المدينة حرصت على تقديم كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد، لضمان قضاء وقت ممتع مع عائلاتهم وأصدقائهم.

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