ظواهر غريبة مرعبة مع كسوف الشمس الكلي بأمريكا الشمالية

حلّ ظلام بارد في منتصف النهار في جميع أنحاء أمريكا الشمالية مع بدء كسوف الشمس في سباقه عبر القارة، تجمّع ملايين الأشخاص، الاثنين، لمشاهدة كسوف كلي نادر في سماء أميركا الشمالية، من المكسيك إلى كندا مرورا بالولايات المتحدة، وشهدت هذه المناطق ظواهر غريبة بعضها مرعب حدث خلال الكسوف الكلي للشمس.

ونكشف في الفيديو التالي، تفاصيل كسوف الشمس والظواهر الغريبة المرعبة التي صاحبت كسوف الشمس، وما هو تاثيرها في المستقبل، وسجل سكان أمريكا الشمالية فيديوهات لهذه الظاهرة الغريبة، وجعلت صيحات الاندهاش تتعالى بين الحشود .

وقد حظيت ظاهرة كسوف الشمس، بإهتمام جماهيري كبير ، حيث احتشد هواة مشاهدة كسوف الشمس في دول الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، ورؤيته ككسوف جزئى فى دول؛ غرب أوربا، وأمريكا الشمالية، وشمال أمريكا الجنوبية، والمحيط الباسفيكى، والمحيط الأطلنطى، والقارة القطبية الشمالية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة الظاهرة ظهراليوم.

وغطى كسوف الشمس اليوم مساحة عرضها 197,5 كيلومتر، وعند ذروة الكسوف يغطى القمر 105,7% من كامل قرص الشمس.