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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روفي الشناط: اللكنة الفلسطينية كانت أساس ترشيحي لـ مسلسل مليحة

روفي الشناط
روفي الشناط

قالت روفي الشناط، ممثلة، إن ترشيحها لمسلسل مليحة تم من خلال أحمد الزغبي وهو مدير توزيع الأدوار للمسلسل، متابعة: “هو من البداية كان بيدور على ممثلة فلسطينية وأنا نصي مصري ونصي فلسطيني، والترشيح الأساسي كان للكنة”.
 

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“ دخلنا عشان فكرة المسلسل”

وأضافت “الشناط”، خلال حوارها ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه تم ترشيحها للمخرج عمرو عرفة وتم الموافقة منها، وقامت بأداء دور والدة مليحة في مرحلتين عمريتين، لافتة إلى أن المسلسل جمع فريقا قويا من الممثلين، معقبة: ”كلنا دخلنا عشان فكرة المسلسل".
 

وأوضحت أن شخصية جنين كانت أكثر الشخصيات المرهقة نفسيًا، كما أنها استعانت بشخص متخصص لمساعدتها على تقمص الشخصية وأدائها بشكل احترافي.

مليحة روفي الشناط عمرو عرفة إكسترا نيوز جنين

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