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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مليحة الحلقة الأخيرة : تعرض منزل مليحة للقصف وموت جدتها

صدى البلد

في الحلقة الأخيرة من مسلسل "مليحة" شهدت الأحداث إنجاب هشام طفلة يطلق عليها اسم ليلى، وتتزوج مليكة وتنجب طفلة تُدعى مليحة.

ومع ذلك، يتوفى زوج مليكة، وتبقى هي ومليحة على اتصال وثيق مع هشام.. وتستمر مليكة في العمل في مستشفى في غزة.


 

في هذا الوقت، تتعافى نوال بشكل كامل من المرض الخبيث الذي كانت تعاني منه، وينجب كل من أدهم وعلي أطفالهما بالإضافة إلى ذلك، تواصل إيناس العمل كمذيعة في التليفزيون.


 وفي إحدى الأيام التي تذهب فيها مليحة للعمل في المستشفى، يتعرض منزلها وجدتها وابنتها لقصف وعند عودتها، تجد جدتها تحت الأنقاض، وتوصيها بأهمية فلسطين وضرورة الحفاظ عليها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، مما يتسبب في انهيار مليحة وابنتها.

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

آخر أعمال دياب

وشارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.

اعمال دياب دياب جنوب غرب مليحة

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