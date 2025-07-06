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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقييم نهائي لمبادرات البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة
حسام الحارتي

تُجري وزارة الشباب والرياضة التقييم النهائي لمبادرات الموسم الخامس من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، والذي يُنفذ تحت رعاية مجلس الوزراء، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البرنامج يأتي انطلاقًا من إيمان الوزارة بالدور الحيوي للشباب في تنمية المجتمع، وحرصها على تعزيز قدراتهم في مختلف المحافظات، خاصة الصعيد والمناطق الحدودية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

ويشمل التقييم النهائي مبادرات ممثلة لتسع محافظات، ويُجرى وفقًا لمعايير دقيقة لاختيار أفضل 10 مبادرات تُمنح جوائز مالية قيمتها 50 ألف جنيه لكل مبادرة فائزة، إلى جانب دروع تكريمية لأفضل ثلاثة مراكز في ختام الموسم، تقديرًا لجهودهم المجتمعية.

وضمت قائمة المبادرات المتأهلة التي تخضع للتقييم النهائي: إسعفني، أسوان، صحتهم تهمنا، الأقصر، وجهتك أمان، سوهاج، الوداع الآمن، سوهاج، اختياراتك، أسيوط، أنت التغيير، أسيوط، أسرة مستقرة، أسيوط، بهجة، أسيوط، إغاثة، أسيوط.

كما تأهلت: إديني فرصة، الوادي الجديد، حكايات جدو، الوادي الجديد، لا للإدمان، الفيوم، PLASTIC-FREE، الفيوم، الحلوة لسه صغيرة، جنوب سيناء، عمالقة التحدي، جنوب سيناء، الرياضة أخلاق، شمال سيناء، آثارك تاريخك، المنيا.

وكان البرنامج قد استهدف خلال المواسم السابقة نحو (147,526) مستفيدًا بشكل مباشر، وخرج في كل موسم بـ(24) مبادرة يتم تنفيذها على أرض الواقع بجهود ذاتية من الشباب، حيث يتم تكريم أفضل (10) مبادرات في احتفال ختامي رسمي.

وتضم لجنة التقييم كلًا من: الدكتور محمد الرفاعي المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، محمود عبد الفتاح مدير برنامج الابتكار المجتمعي بالهلال الأحمر المصري، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور حسن عدل مسئول المتابعة والتقييم لبرنامج الأسرة، الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس إدارة صناع الخير، والدكتور محمد غنيم مدير التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، الدكتورة جيهان السحرتي مدير عام بهيئة تنمية الصعيد.

الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة موقع صدي البلد صدي البلد رياضة

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