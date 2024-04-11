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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بدون ميكب.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار

صدى البلد

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية الستوري.

وظهرت ميرنا في الصورة بإطلالة صباحية وصيفية بدون ميكب من داخل سيارتها.

وحرصت الفنانة ميرنا نور الدين على توجيه رسالة لشكر لفريق عمل مسلسل “الحشاشين”، وعلى رأسهم نجم المسلسل كريم عبد العزيز بعد النجاح الكبير الذى حققه هذا الموسم.

وكتبت ميرنا على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام:” "بعد سنتين تصوير.. خلصت حكاية "دنيا زاد" هتوحشني جدا.. بتمنى من كل قلبي إنه يكون دور خفيف على قلوبكم.. كل الشكر للمخرج المميز المبدع دكتور بيتر ميمي على إيمانه وثقته ودعمه ليا.. شكراً للمؤلف العظيم أستاذ عبد الرحيم كمال على إيمانه الكبير بيا اتشرفت بالشغل معاك جدا.. شكراً لشركة الإنتاج سينرجي على اختيارها ليا لتجسيد شخصية "دنيا زاد"، وشكراً للمتحدة.. شكر كبير للنجم الكبير كريم عبد العزيز على مساعدته وكلامه وثقته فيا انبسطت واتشرفت بالشغل معاك جدا.. مبروك لكل صناع هذا العمل المهم الضخم، اتشرفت إني كنت جزء من مسلسل الحشاشين، وإلى اللقاء في العمل المقبل إن شاء الله، الحمد لله".

 

 

 

 

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