توك شو.. مفاجأة حول طقس العيد وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار

تناولت برامج التوك شواليوم، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



خلال ثاني أيام العيد.. انخفاض طفيف في أسعار الذهب| تفاصيل

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس.



أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس.



شبورة ورياح .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثاني أيام العيد.. وتحذر من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الخميس، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الـ 48 ساعة المقبلة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



بدون زيادة وزن .. 3 نصائح لتناول كحك العيد بأمان|تعرف عليها

قالت الدكتورة مروة نوح، استشاري التغذية العلاجية إلى أن الكحك أعلى حلويات العيد في السعرات ويأتي بعده البيتي فور وأقلهم في السعرات البسكوت، موضحة أن الكحكة الواحدة تحتوي على 200 سعرة حرارية.



أستاذ تغذية تقدم نصيحة لتجنب الإصابة بمرض السكري في العيد

قدمت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد التغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، عدة نصائح مهمة جدا لتجنب الإصابة بمرض السكري في العيد.

أستاذ علوم سياسية: مصر تعي مدى خطورة الوضع الإنساني في غزة| فيديو

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية إن مصر تعي مدى خطورة الوضع الإنساني في غزة خاصة مع تكثيف الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال شهر رمضان، وتتحرك لـ"أنسنة الصراع".



حملات لمتابعة توفير السلع وجميع الأنشطة التجارية وانتظام عمل المنشآت التموينية.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية بسمة أبو العزم، مدير تحرير مجلة “المصور”، إن هناك حملات لمتابعة توفير السلع وجميع الأنشطة التجارية وانتظام عمل المنشآت التموينية.

روفي الشناط: اللكنة الفلسطينية كانت أساس ترشيحي لـ مسلسل مليحة

قالت روفي الشناط، ممثلة، إن ترشيحها لمسلسل مليحة تم من خلال أحمد الزغبي وهو مدير توزيع الأدوار للمسلسل، متابعة: “هو من البداية كان بيدور على ممثلة فلسطينية وأنا نصي مصري ونصي فلسطيني، والترشيح الأساسي كان للكنة”.



شخصية كوميدية.. يوسف عثمان يتحدث عن دوره في "بقينا اتنين"

كشف الفنان يوسف عثمان كواليس "شخصية سيف" في مسلسل "بقينا اتنين"، قائلًا إن مخرج العمل أعطاه ثقة كبيرة ليقوم بأداء دوره في المسلسل، لافتًا إلى شخصية سيف كوميدية تتميز بالطابع الرومانسي.



خبير أثري يُعدد أبرز المعالم السياحية المتاح زيارتها خلال أيام العيد| فيديو

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن أسوان من أهم المدن الموجودة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الطقس فيها حاليًا مناسب للسياحة الثقافية.