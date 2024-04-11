خبير أثري يُعدد أبرز المعالم السياحية المتاح زيارتها خلال أيام العيد| فيديو

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن أسوان من أهم المدن الموجودة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الطقس فيها حاليًا مناسب للسياحة الثقافية.

وأضاف “عامر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن أبرز المعابد الشهيرة في أسوان يأتي على رأسها معبد إدفو و فيلة وجزيرة النباتات ومعبد أبو سمبل.



وأوضح أن من الأماكن السياحية المميزة أيضًا أهرامات الجيزة وشارع المعز والذي يعد متحفًا مفتوحًا على مدارالـ 24 ساعة وقلعة صلاح الدين الأيوبي وقلعة قايتباي في الإسكندرية ومتحف التحنيط وغيرها من المعالم الأثرية المميزة.

