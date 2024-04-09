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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بقينا اتنين الحلقة الأخيرة.. ختام على أغنية جنات حبنا وحكاياته

مسلسل بقينا أثنين
مسلسل بقينا أثنين

عرضت اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل "بقينا اتنين" للنجوم شريف منير ورانيا يوسف على شاشة قناة cbc و cbc دراما دراما ومنصة watch it، ولاقت الحلقة الأخيرة اشادات كبيرة من جمهور السوشيال ميديا.

بدأت الحلقة باعتراف أدهم "شريف منير" بأخطائه أمام الطبيب النفسي الذي يجسده الفنان القدير نبيل على ماهر، وإبلاغه بأنه أخطأ في حق نفسه وفي حق أبنائه وزوجته.

ثم ذهب سيف "يوسف عثمان" إلى منزل ياسر "إدوارد" لمقابلة أدهم وابلاغه أن ياسمين "رانيا يوسف" قررت تبديل شركتها مع زين "تامر فرج" خارج مصر لتسافر وتستقر هناك، بعدما كشفت السكرتيرة هند "سمر النجيلي" أن ياسمين وقعت عقود شراكة مع زين خارج مصر وتحديدا في باريس، ويحاول سيف وياسر إقناع أدهم بحل الأمور ومصالحة ياسمين لأن بينهما حب كبير وعشرة سنوات وأولاد.

توقع ياسمين التعاقدات مع زين، ثم تبلغه أن شراكتهما لا تعني أنهما سيتزوجان وسيكونوا فقط مجرد أبناء خالة واخوات، فيدخل أدهم فجأة منفعلا عليهم ويصطدم مع ياسمين وزين، الذي يرد عليه ويعطيه درس في الحفاظ على الأسرة، ويبلغه أنه سبب في كل المشكلات التي حدثت داخل المنزل، ثم يرحل زين ويترك ياسمين وأدهم معا.

يعتذر أدهم لطليقته ياسمين ويبلغها أنه يحبها، فترد عليه بأن الوقت قد تأخر على هذا الكلام، خاصة أنها لم تفعل أي شئ ليحدث ما حدث لحياتها، وتتركه وتخرج.

تذهب ريكو "مروه عبد المنعم" ومعها زوجها عاصم "ياسر الطوبجي" إلى منزل ياسر "إدوارد" لمصالحة حماها الأستاذ سامي "عزت زين" وتطلب منه العودة معهم إلى المنزل، خاصة بعد الصدمة التي تعرض لها، ثم يحصل عاصم على عرض عمل في إحدى الشركات ويترك الشركة التي كان يعمل بها.

وتوافق ياسمين على خطوبة ابنتها ريم "نانسي هلال" من سيف "يوسف عثمان" وتقام الخطوبة في الفيلا، فيما يعود ابنهما مروان لتمريناته ويقرر خوض البطولة في الكيك بوكس.

وفي حفل الخطوبة يقوم أدهم بالحديث في المايك ويعتذر لياسمين ويصالحها أمام الجميع، وتختم الحلقة بأحداث سعيدة على أغنية النجمة جنات "حبنا وحكاياته".

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين
النجمة جنات بقينا اتنين رانيا يوسف وشريف منير رانيا يوسف شريف منير

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