بعثة الأمم المتحدة بالسودان: الأطراف المتحاربة لم تبدِ التزاما جادا بحماية المدنيين

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، اليوم الخميس، إن الأطراف المتحاربة لم تبدِ التزاما جادا بحماية المدنيين ويجب عليها وقف جميع أعمال العنف.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، على استمرار التحقيق في تقارير مقلقة عن هجمات متكررة على المدنيين وبنية تحتية منها مستشفيات ومدارس.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان أيضاً أنها مازالت تحقق في تعمد الأطراف المتحاربة عرقلة المساعدات الموجهة إلى مدنيين في مناطق سيطرة خصومهم.

وأعلنت القوة المشتركة بإقليم دارفور السوداني خروجها عن الحياد، في وقت سابق من اليوم، والقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع.

وبحسب، وكالة رويترز الإخبارية أعلنت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا مسار دارفور، وقوفها على الحياد في الصراع، منذ اندلاع المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، مؤكدة أنها ستعمل على حماية المدنيين في الإقليم دون الانحياز إلى أي من طرفي القتال.

وقد تأثرت 4 ولايات من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور بالنزاع الدامي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وشكلت حركات الكفاح المسلح قوة مسلحة مشتركة تولت مسؤولية تأمين مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للإقليم.