جامعة عين شمس في أسبوع..تكريم الفائزين بالمركز الأول بمسابقة تمكين الشباب..انطلاق الملتقي الأول للباحثين العرب"

-رئيس جامعة عين شمس يكرم فريق الجامعة الفائز بالمركز الأول بالمسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار في مجال الصحة والسكان

-رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية يستقبل وفدا من طلاب حقوق عين شمس.

-٨ مايو آداب عين شمس تنظم "الملتقي الأول لشباب الباحثين العرب"

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها رئيس جامعة عين شمس يكرم فريق الجامعة الفائز بالمركز الأول بالمسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار في مجال الصحة والسكان، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية يستقبل وفدا من طلاب حقوق عين شمس.











كرم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، فريق الجامعة الفائز بالمركز الأول في المسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان في نسختها الثانية (٢٠٢٣/ ٢٠٢٤) ، والتى أقيمت تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وبدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة.

شهد التكريم الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب بالجامعة ، حيث تم تكريم ا.د. ناصر الخولي المشرف علي الفريق ، وتكريم أعضاء الفريق الطلاب بكلية الطب وهم: يوسف السبكى- كنزى هشام - سعد الدين راشد.

يذكر أن فريق كلية الطب بجامعة عين شمس قد فاز بالمركز الأول بمشروع تحت عنوان "مش بالعدد" ، وكانت التصفيات النهائية ضمن ٧ فرق فى منافسة مكونة من ١٩ فريق من جامعات مصر المختلفة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز المعرفة لدى الشباب المصري بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وقد تم اعتماد مسابقة شباب الجامعات كمبادرة وطنية والتى تم إطلاقها رسميا بواسطة الحكومة المصرية فى جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة فى ١٥ أغسطس ٢٠٢٢.



فى إطار حرص إدارة كلية الحقوق بجامعة عين شمس على صقل معارف ومهارات الطلاب، والربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية للمقررات الدراسية

وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة،الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق

قام طلاب جمعية المرافعات باللجنة الثقافية بإدارة رعاية الشباب بزيارة لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية برفقة الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق .

وقد أجرى الطلاب جولة تفقدية داخل أروقة مجمع المحاكم بصحبة مسئوليها ، ثم استمعوا إلى محاضرة حول إجراءات رفع الدعوى المدنية ، وحضروا إحدى جلسات المحكمة، واختتمت الزيارة بلقاء مع السيد المستشار ياسر حسين ، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية.



وينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس الملتقى الأول لشباب الباحثين العرب يومي الأربعاء والخميس ٨-٩ مايو ٢٠٢٤م ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، الدكتورة حنان كامل متولي عميد كلية الآداب ، وتحت إشراف الدكتور حاتم ربيع حسن وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يذكر أن الملتقى يعقد للمرة الأولى، ويهدف إلى إلقاء الضوء على الجهود التي يبذلها شباب الباحثين العرب في مختلف فروع العلوم الإنسانية وإبراز دور شباب الباحثين في تطوير البحث العلمي، وأخيرا جمع شباب الباحثين في ملتقى واحد؛ لإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل والتعاون في البحوث البينية المشتركة.

وترحب إدارة الملتقى بجميع الباحثين من داخل مصر وخارجها الراغبين في المشاركة عن طريق إرسال طلب للمشاركة بالأبحاث أو بالحضور فقط ، مع توفير كافة المتطلبات لهم ولراحتهم من إنتقالات وإقامة طبقا لقواعد الملتقى التنظيمية، ويلتزم الباحث بالمواصفات المعلنة على موقع وصفحة الكلية الرسميين .

وتتضمن الشروط والمواصفات، ما يتعلق بطريقة الكتابة وعدد الصفحات، وألا يكون قد سبق نشر أو تقديم هذا البحث للنشر مسبقا، مع مراعاة أيضا مواصفات الكتابة وقواعدها كنوع الخط والحجم حسب لغة البحث

وستخضع كل الأبحاث المقدمة للتحكيم من قبل لجنة التحكيم بمجلة حوليات كلية الآداب جامعة عين شمس. وسيتم نشر الأبحاث المقبولة في عدد خاص بالملتقى في المجلة بعد استيفاء الشروط اللازمة للنشر دون أي مسؤولية على اللجنة التنظيمية للملتقى.

علما بأن آخر موعد لتلقي الطلبات ٢٥ أبريل ٢٠٢٤م .



ويقوم الباحث بإرسال العرض التقديمي لمراجعته قبل موعد انطلاق المؤتمر ، وكذلك يرسل الباحث بحثه كاملا مع ملخص باللغتين العربية والإنجليزية .



ويحصل المشارك سواء ببحث أو بالحضور على إفادة بالمشاركة بالملتقى مع نهاية جلسات المؤتمر.

كما سيحصل المشارك ببحث على إفادة بقبول النشر بعد تحكيم البحث وقبول نشره في مجلة حوليات كلية الآداب جامعة عين شمس.