كان بيلعب.. سقوط طفل من الطابق الثاني بالعجوزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات إثر سقوطه من الطابق الثاني عقب اختلال توازنه أثناء لهوه بمنطقة العجوزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص وبالتقابل مع أسرته أفادوا بأنه أثناء لهو نجلهم 7 سنوات اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني مما تسبب في إصابته ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث، وتم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.