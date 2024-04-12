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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تتصدي للتعديات على نهر النيل بـ3 محافظات خلال إجازة عيد الفطر.. صور

صدى البلد

صرح الدكتور سويلم بأن العمل مستمر بكافة المواقع التابعة للوزارة خلال أجازة عيد الفطر المبارك لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين من خلال متابعة مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف ، وتنفيذ مناوبات الرى ، ومتابعة الحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات .

وأضاف أن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

وأوضح أنه وفى ضوء مرور الإدارات التابعة لقطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه على طول المجرى المائى للنهر خلال إجازة عيد الفطر المبارك فقد تم التصدى بشكل فورى لحالة تعدى تم رصدها عبارة عن مبانى مخالفة بناحية القصير شرق بمحافظة أسيوط، وتم التنسيق أيضا مع الوحدة المحلية بالقوصية بمحافظة أسيوط وتنفيذ (٥) قرارات إزالة لمبانى بمسطح ٧٥٠ متر مربع ، كما تم إزالة عدد من المخالفات بناحية مناشى البلد بمركز القناطر بمحافظة القليوبية ، كما تم رصد مخالفة بناء بناحية ملاحية سعيد جعفر بمركز ببا بمحافظة بنى سويف وتم الوقف الفورى للأعمال وقام المخالف بإزالة التعدى بمعرفته ، وتم رصد تعدى بالبناء المخالف بناحية البحر الأعظم بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف حيث تم التنسيق مع الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية وتم إيقاف الأعمال وإزالة المخالفة والتحفظ على مواد البناء ، كما قامت الإدارة العامة لرى الجيزة بإزالة مخالفة فى المهد على ترعة البليدة كيلو ٥.٥٠٠ بمساحة ٨١ متر مربع بزمام هندسة رى مزغونة بالتعاون مع الوحدة المحلية وبمعرفة المخالف .

وعلى صعيد آخر .. يستمر توافد الزوار على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة ، حيث بلغ أعداد الزوار خلال أول وثانى أيام العيد أكثر من ٢٠ ألف زائر ، كما يستمر توافد الزوار على المركز الثقافى الإفريقى والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى .

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