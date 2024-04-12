بالأسماء.. ننشر مصابي حادث انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة

حصل صدى البلد على أسماء مصابي الحادث الذي وقع صباح اليوم الجمعة بطريق محور الضبعة وأسفر عن إصابة 3 سيدات بإصابات متنوعة.

واستقبلت مستشفى الضبعة كلا من ف. م. س- ، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، ر. أ. ع ، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ر. ا. ع- ، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 15 طريق محور الضبعة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



واستقبلت مستشفى الضبعة 3 سيدات أصيبوا في الحادث وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.