بسبب إسرائيل .. لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى طهران

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة نقلا عن متحدث باسم شركة الطيران الألمانية الرائدة لوفتهانزا، أنها مددت تعليق رحلاتها من وإلى طهران لمدة خمسة أيام حتى 18 أبريل.

وتأتي هذه الخطوة وسط تكهنات بأن إيران ستشن ضربة انتقامية ضد إسرائيل في الأيام المقبلة، حيث كشفت شبكة بلومبرج الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بان إسرائيل تستعد لهجوم إيراني محتمل مباشر أو عبر وكلائها في غضون الـ48 ساعة المقبلة.

ذكرت بلومبرج أن الهجوم المحتمل قد ينفذ بمسيرات وصواريخ على أهداف حكومية وقد يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة.

وأوردت بلومبرج أن الولايات المتحدة تحضر دفاعاتها وتنقل معدات عسكرية إضافية إلى المنطقة.

يأتي ذلك فيما قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن دعمنا لأمن إسرائيل قوي ويشمل تهديدات إيران كما أوضح الرئيس جو بايدن.