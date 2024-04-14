سيارات فارهة بأحرف أسمائهم.. شكوى ضد حمو بيكا وشاكوش وكمال

ظهر مطربو المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال في كليب أغنية جديدة أمام سيارات فارهة بلوحات مميزة تحمل أرقاما غير حقيقية بأحرف أسمائهم .

وتقدم أحد المحامين في مصر بشكوى إلى نقيب الموسيقيين ضد المغنيين بتهمة التزوير والبلطجة، وذلك بعد عرض كليب أغنية “ انا في البلد عضمة ”.

و شملت التهم المقدمة ضد " حمو بيكا ، عمر كمال . حسن شاكوش ، التزوير و البلطجة لأسباب متعددة.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل تقديم محامي شكوي لنقابة الموسيقيين بتهمة التزوير و البلطجة ضد “ حمو بيكا ، عمر كمال ، حسن شاكوش ” و تفاصيل هذه التهم وأسبابها …