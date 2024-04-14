حزين لإشعال الفتنة.. مجدي عبد الغني يكشف حقيقة خلاف حسام حسن ومحمد صلاح

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني حقيقة خلاف حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني مع محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي.

وأكد مجدي عبد الغني خلال تقديم برنامجه ملعب الشمس، أن حسام حسن نفى له خلافه مع محمد صلاح خلال جلسة جمعته مع العميد أثناء تلبيته دعوة الإفطار في شهر رمضان الكريم.



تابع عبد الغني :" نفي حسام حسن وجود أي خلاف مع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني وأكد على قيمة الفرعون داخل الملعب وخارجه".

وواصل عبد الغني:" حسام حسن استغرب وحزين من إشاعة الخلاف مع محمد صلاح، مؤكدا أن المنتخب في حاجة إلى الفرعون في الفترة المقبلة".

وأكمل:" التوأم حسن صنعوا من التاريخ والأمجاد علامة لا يمكن أن تمحى من الكرة المصرية ومن اللاعبين العظماء".