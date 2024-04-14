أسعار خرافية .. إطلالات الفنانات بالعيد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أثارت أسعار فساتين الفنانات في العيد جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا وكان أبرز الفنانات غادة عبد الرازق ودينا الشربيني

وكانت إطلالة النجمة غادة عبد الرازق في أحدث ظهور لها احتفالا بعيد الفطر، بفستان بطبعات ورود أنيقة قصير.

اختارت غادة عبد الرازق فستانا من تصميم ZIMMERMANN، يصل سعره إلى 1585 يورو، أي ما يعادل 80 ألف جنيه.

كما ظهرت دينا الشربيني بإطلالة بسيطة باللون الأسود وTop أبيض، وفوقه Vest من خامة الشبك من تصميم Dior، يصل سعره إلى 1500 يورو، أي ما يعادل 76 ألف جنيه مصري

ونسقت دينا إطلالتها مع عقد فخم وأنيق فضي من تصميم عزة فهمي، مطعم بالذهب على شكل زهرة اللوتس، ويصل سعره إلى 210 ألف جنيه مصري.