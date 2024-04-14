البرلمان الإيراني يحتفل بالهجوم ويهتف: "الموت لإسرائيل"| شاهد

انتشر صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي X ، يوثق احتفال البرلمان الإيراني بالهجوم الليلي على إسرائيل، رغم أن الغالبية العظمى من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها لم تخترق أراضي دولة الاحتلال.

وردد أعضاء البرلمان الإيراني وهتفوا: "الموت لإسرائيل"، وذلك بسبب أنهم أطلقوا مئات الصواريخ على إسرائيل.

https://x.com/kaisos1987/status/1779382808189800900

من جانبه، وصف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، هجوم بلاده على إسرائيل بأنه "صفعة قوية ومؤلمة لإسرائيل".

وأضاف أن هذا الهجوم العسكري "يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة" و"إذا اتخذت إسرائيل أي إجراء، فإن الرد الإيراني سيكون أكثر شدة".

كما هدد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري بأنه "إذا ردت إسرائيل فإن ردنا سيكون أكبر مقارنة بهجوم الليلة.

وأضاف: "لقد أرسلنا رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أنه إذا تعاونت مع إسرائيل في الخطوات التالية فإن قواعدها لن تكون آمنة".