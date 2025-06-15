الوادي الجديد تستقبل نواب المحافظين على مستوى الجمهورية لتفقد المشروعات التنموية والخدمية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ،صباح اليوم، وفدًا من نواب المحافظين على مستوى الجمهورية، وذلك في مستهل زيارةٍ استثنائيةٍ غير مسبوقة للنواب؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد و لفيف من القيادات التنفيذية.

وصرّح المحافظ أن هذه الزيارة الهامة تأتي كأحد ثمار زيارة مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، موجهًا بتنظيم زيارة للنواب المحافظين؛ لاستعراض تجربة المحافظة الرائدة في تنفيذ أول مجمع مصالح حكومية للخدمات الذكية على مستوى الجمهورية.

هذا ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد المنشآت الحكومية و الخدمية بمجمع المصالح، وعرض تفصيلي لمراحل تنفيذ المشروع ومكوناته، وجهود المحافظة في ميّكنة الخدمات الحكومية والتوسع في مجالات التحول الرقمي، وتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.