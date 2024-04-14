رئيس "المركزية للتجارب الزراعية" يتفقد البرامج البحثية للمحاصيل الاستراتيجية في محطة سدس

تفقد اليوم د. أيمن عبد العال، رئيس الإدارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية، محطة البحوث الزراعية بسدس يرافقه الدكتور محمد مرعي مدير المحطة الاقليمية والنوعية بسدس ورؤساء الفرق البحثية بمعاهد المحاصيل والقطن.

وقام "عبدالعال"، بالمرور علي اكثارات القمح أصناف سدس ١٥، وبني سويف ٥، في مساحة ١٠٧ أفدنة، وكذلك محاصيل الشعير والاعلاف والبصل والقطن والذرة الشامية، وبرامج التربية المختلفة داخل المحطة كما شملت الزيارة تفقد مزرعة الانتاج الحيواني بالمحطة .

وأشار إلى استمرار هذه الجولات على جميع المحطات البحثية على مستوى الجمهورية للاطمئنان على سير العمل وتطوير الأداء تنفيذا لتوجهيات الوزير في هذا الشأن مؤكدا أن المحطات البحثية هي منارات للبحث العلمي الزراعي وتقوم بدور كبير في تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي .

الجدير بالذكر أن مساحة محطة بحوث سدس تبلغ ٢٨٠ فدانا مزروعة لصالح وحدة الاكثارات الاولية للادارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية .



يأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل قطاعات الوزارة خلال اجازة العيد وكذلك تجهيز التقاوى وتوزيعها مبكرا على المزارعين قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافي

وتحت إشراف د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية