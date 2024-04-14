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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح يبتعد عن الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول

صدى البلد

تعثر فريق ليفربول أمام كريستال بالاس بهدفٍ نظيف في المباراة التي جرت على ملعب آنفيلد ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم. 

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة، حيث فاز في 21 مباراة، وتعادل في 8، وخسر 3، وسجل 72 هدفًا، واستقبل 31 ، ليبتعد حلم محمد صلاح وزملائه فى الفريق من الحصول على الدورى الإنجليزي .

وفي الوقت نفسه، يتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، بينما يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 71 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1 - مانشستر سيتي، 73 نقطة.

2- أرسنال، 71 نقطة.

3- ليفربول، 71نقطة. 

4- أستون فيلا، 60 نقطة.

5- توتنهام، 60 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد، 50 نقطة.

7- مانشستر يونايتد، 50 نقطة.

8- وست هام، 48 نقطة.

9- تشيلسي، 44 نقطة.

10- برايتون، 44 نقطة.

11- ولفرهامبتون، 43 نقطة.

12- بورنموث، 42نقطة.

13- فولهام، 42 نقطة.

14- كريستال بالاس، 33 نقطة.

15- برينتفورد، 32نقطة.

16- إيفرتون، 27 نقطة.

17- نوتينجهام فورست، 26 نقطة.

18- لوتون تاون، 25 نقطة

19- بيرنلي، 20 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد، 16 نقطة.

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صلاح يبتعد عن الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول


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