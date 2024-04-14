هتنزل ولا لأ .. أعرف حالة سوق السيارات وأسعارها بعد العيد

قال خالد سعد الأمين العام لـ رابطة مصنعي السيارات ان الاسعار داخل السوق المحلى المصرى للسيارات بعد عيد الفطر المبارك ستشهد حالة من الاستقرار النسبى لفترة قادمة .

سيارات

واضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان الفترة الماضية شهد السوق المحلى للسيارات عدد لحالات من تخفيضات فى الاسعار بسبب اختفاء ظاهرة الأوفربرايس فى الاسواق، بعد ثبات اسعار فى اسعار الصرف فى الفترة الماضية .

واوضح سعد ان اصحاب المعارض والشركات والاشخاص ، اللذين رفعوا فى اسعار سياراتهم خلال الفترة الماضية ، يحاولوا الأن النزول بهذه الاسعار للوصول الى اسعارها الحقيقية .

خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات

وتابع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ان الفترة القادمة سيكون هناك ثبات فى الاسعار واستقرار نسبى ، لحين ظهور رؤية جديدة وحدوث اى انخفاض فى قيمة العملة جديدا وتوافر الدولار فى البنوك للشركات المستوردة للسيارات كاملة الصنع فى الخارج ، لان البنوك مازالت لا تمول سوى الشركات التى المصنعة محليا وليست المستوردة .

سيارات

واكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ، ان السوق المحلى المصرى للسيارات سيشهد ارتفاع فى نسب مبيعات السيارات المصنعة محليا على حساب السيارات المستوردة بشكل كامل خلال الفترة القادمة .