عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هتنزل ولا لأ .. أعرف حالة سوق السيارات وأسعارها بعد العيد

سوق السيارات
سوق السيارات

قال خالد سعد الأمين العام لـ رابطة مصنعي السيارات ان الاسعار داخل السوق المحلى المصرى للسيارات بعد عيد الفطر المبارك ستشهد حالة من الاستقرار النسبى لفترة قادمة .

سيارات

واضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان الفترة الماضية شهد السوق المحلى للسيارات عدد لحالات من تخفيضات فى الاسعار بسبب اختفاء ظاهرة الأوفربرايس فى الاسواق، بعد ثبات اسعار فى اسعار الصرف فى الفترة الماضية .

 

واوضح سعد ان اصحاب المعارض والشركات والاشخاص ، اللذين رفعوا فى اسعار سياراتهم خلال الفترة الماضية ، يحاولوا الأن النزول بهذه الاسعار للوصول الى اسعارها الحقيقية . 

خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات

وتابع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ان الفترة القادمة سيكون هناك ثبات فى الاسعار واستقرار نسبى ، لحين ظهور رؤية جديدة وحدوث اى انخفاض فى قيمة العملة جديدا وتوافر الدولار فى البنوك للشركات المستوردة للسيارات كاملة الصنع فى الخارج ، لان البنوك مازالت لا تمول سوى الشركات التى المصنعة محليا وليست المستوردة .

سيارات

واكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ، ان السوق المحلى المصرى للسيارات سيشهد ارتفاع فى نسب مبيعات السيارات المصنعة محليا على حساب السيارات المستوردة بشكل كامل خلال الفترة القادمة .

رابطة مصنعي السيارات السوق المحلى المصرى للسيارات السوق المحلي عيد الفطر المبارك مصنعي السيارات أسعار السيارات السوق المحلى للسيارات اسعار سياراتهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

5 أيام متتالية| هذه أجازة شم النسيم وعيد العمال.. بشرى سارة

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء

موضوعات متعلقة

أفضل دعاء يوم 15 رجب ينجيك من 35 مصيبة أبرزها الفقر.. فهل تعرفه؟

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب وفضلها.. لا تفوت الخير على نفسك

شاهدته بأحضان قريبته.. ريهام تطلب الخلع: زوجي خانني 10 مرات

صادرات رقمية بـ6.2 مليار دولار.. إنجازات قطاع الاتصالات خلال عام 2023

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

ترشيحاتنا

مجلس الأمن القومي الإيراني يحذر اسرائيل برد أقوى عشرات المرات

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

10 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن اتفاق خطير بين إيران وإسرائيل|فيديو

هتنزل ولا لأ .. أعرف حالة سوق السيارات وأسعارها بعد العيد

مسئول أمريكي: لحظات متوترة في غرفة عمليات البيت الأبيض بسبب هجوم إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. منى زكي تستعرض جمالها | شاهد

جمبسوت جريء.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أحمر جريء.. منة عرفة تثير الجدل بفستان جذاب

ماذا يحدث للجسم عند عدم النوم بشكل كافي؟

فيديو

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

ملخص الهجوم الإيراني.. هل حققت المتفجرات الطائرة والصواريخ أهدافها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ