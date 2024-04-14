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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأكد غياب سمير فكري عن مباراة المصري أمام فاركو وعودة صلاح محسن

سمير فكرى
سمير فكرى

أعلن محمد موسي عضو مجلس إدارة المصري و المشرف العام على فريق الكرة الأول غياب سمير فكري، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة الفريق لمباراته أمام فاركو بالجولة التاسعة عشر من الدوري والمقرر إقامتها في الثالث والعشرين من أبريل الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

وأضاف عضو المصري أن سبب الغياب لحصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
 

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وأكد موسي أنه من المقرر أن تشهد قائمة المصري  لمباراة فاركو عودة الثنائي صلاح محسن وحسين السيد وذلك بعد انتهاء إيقاف الأول لمباراتين عقب طرده في مباراة الاتحاد السكندري وانتهاء إيقاف الثاني لمباراة واحدة عقب طرده في مباراة فيوتشر الماضية.

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