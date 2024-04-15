باكيتا: مباراة القمة سيكون لها تأثير قوي على الفريقين..والزمالك لديه فريق منظم

قال ماركوس باكيتا المدير الفني السابق لنادي الزمالك وشباب بلوزداد الحالي ، ان مباراة القمة غدا ستكون هامة جدا للفريقين في ظل المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم وتحديد المشاركات الأفريقية .

وأضاف مدرب الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع الاعلامي مدحت شلبي على قناة mbc :" الزمالك لديه فريق منظم وتعاقد مع صفقات قوية هذا الموسم ومجلس الإدارة الحالي يفكر بشكل جيد في مصلحة الفريق وسيلعبون مباراة القمة من أجل تحقيق الفوز واتابع مباريات الفريق على فترات ويقدمون آداء جيد مع الجهاز الفني الحالي".

وتابع: " الدوري المصري من اقوى الدوريات واتابع معظم المباريات على فترات والمناقسة على لقب الدوري هذا الموسم سيكون صعب بين الأهلي والزمالك وبيراميدز ".