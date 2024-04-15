تامر عبد الحميد: بخاف من الأهلي لما يكون مستواه متراجع..وغياب شيكابالا «خسارة»

قال تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، إن أداء الأهلي والزمالك الذي يسبق مباراة القمة، ليس معيارًا لتحديد الفائز في اللقاء المرتقب، مضيفًا «بصفتي لاعب سابق للزمالك كنت أخاف من الأهلي عندما يكون مستواه متراجع قبل القمة».

وأضاف عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك يظهر بمستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن نجاح الصفقات الجديدة التي أثبتت انسجامها بشكلٍ سريع.

وأشار إلى أن الأهلي يعاني من غيابات ستكون مؤثرة على مستواه أمام الزمالك، فضلًا عن أن الأنياب الهجومية للفريق التي تصنع الفارق، غيابها يجعل الأحمر فريق «عادي»، مضيفًا أن الغيابات أبرزها مروان عطية وإمام عاشور وعلي معلول وبيرسي تاو.

وأوضح أن غياب شيكابالا عن الزمالك أمام الأهلي، سيكون مؤثر على المستوى الفني والقيادي أيضًا، خاصة وأنه قيمة فنية من الصغب تجاهلها أو إغفالها، مضيفًا «عدم وجوده سواء في الملعب أو كبديل خسارة كبيرة».

واختتم تصريحاته، بأنه يثق في جميع لاعبي الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلي، ليكون الانتصار صانعًا للفارق من أجل المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.