الشركة المتحدة تضع اللمسات النهائية بإستاد القاهرة لاستقبال القمة 127

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل تجهيز إستاد القاهرة استعدادًا للقمة 127 بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري .
وكان قد اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها اليوم الإثنين باستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية والخططية، ثم أدى اللاعبون فقرات المران على ملعب التتش التي اشتملت على جزء بدني وتقسيمة الكرة.