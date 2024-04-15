هبوط الأسعار من جديد.. أحدث سماعة إيربودز ب 500 جنيه فقط

أعلنت شركة Truke عن طرح سماعات Buds Q1 Lite اللاسلكية الجديدة ضمن سلسلة Buds Q الأنيقة وبسعر مناسب، لتتبع بذلك إطلاق سماعات Truke Buds F1 Ultra التي حققت نجاحاً كبيراً.

تتميز سماعة الأذن داخل الأذن Buds Q1 Lite بأنها مزودة بمحركات تيتانيوم قياس 12.4 مم وتقنية إلغاء الضوضاء المحيطة رباعية الميكروفون (ENC) لتحسين وضوح المكالمات.

بالنسبة للاعبين، تشتمل سماعات الأذن على وضع تأخير منخفض للغاية يبلغ 40 مللي ثانية، مما يعزز تجربة اللعب من خلال مزامنة الصوت والفيديو.

تدعم سماعات Buds Q1 Lite أيضًا تقنية Bluetooth 5.4، بالإضافة إلى عناصر تحكم تعمل باللمس لسهولة الاستخدام والشحن السريع، حيث توفر شحنة لمدة 10 دقائق ما يصل إلى 100 دقيقة من الاستماع. كما أنها توفر عمر بطارية ممتد يصل إلى 48 ساعة من التشغيل.

تتوفر سماعات Truke Buds Q1 Lite بثلاثة ألوان - الأسود المعدني، والذهبي الشمبانيا، والأحمر الوردي - بسعر 999 روبية هندية أي ما يعادل 500 جنيه مصري.

ويقدم عرض إطلاق خاص يخفض السعر إلى 899 روبية في يوم الإطلاق. علاوة على ذلك، هناك صفقة حصرية لأول 100 مشترٍ على Amazon حيث يمكنهم شراء سماعات الأذن مقابل 299 روبية فقط. كما أنها متوفرة على Flipkart بنفس السعر.