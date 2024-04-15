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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة والد الكابتن وليد سليمان نجم الأهلي السابق

وليد سليمان
وليد سليمان

أعلن الكابتن وليد سليمان ، نجم النادي الأهلي السابق  ورئيس قطاع الناشئين ، وفاة والده وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك » .

كتب وليد سليمان على الصفحة قائلا:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبي في ذمة الله".

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الحصان الاسود فى دوري النيل الموسم القادم.

كشف وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق عن الحصان الاسود فى دوري النيل الموسم القادم.

وقال سليمان على هامش قرعة دوري النيل: أرى ان ناديي زد وفاركو سيكونان الحصان الاسود في الموسم الجديد.

وأضاف: ناديا زد وفاركو قاما بتدعيمات وصفقات كبيرة خلال ميركاتو الصيف. 

وطالب وليد سليمان رابطة الاندية المحترفة بانتظام بطولة الدوري الجديد . كما طالب حاوى النادى الاهلي رابطة الاندية المحترفة بزيادة اعداد الجماهير في الدورى الممتاز الموسم القادم. 

وحضر سمير عدلي المدير الاداري للنادي الأهلي مراسم قرعة الدوري الممتاز. 
كما حضر طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق مراسم قرعة الدوري الممتاز.

أجرى مؤمن زكريا، نجم الأهلي السابق، زيارة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اليوم، لمتابعة اللاعبين المميزين داخل جدران القلعة الحمراء.

وكان فى استقبال مؤمن زكريا، الذي يعمل في منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لمتابعة اللاعبين المميزين في القطاع، نظرا لأهمية إعدادهم لمستقبل النادي.

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

وليد سليمان الناشئين الأهلى فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي

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