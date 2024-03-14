وليد سليمان يطالب متابعيه بالدعاء للاعب فيوتشر أحمد رفعت

شارك وليد سليمان، لاعب الأهلي السابق، ستوري عبر حسابه على إنستجرام.

وناشد وليد سليمان، جمهوره ومتابعيه، بالدعاء له بالشفاء بعد تعرضه لأزمة قلبية.

تعرض لاعب فيوتشر والاتحاد السكندري، أحمد رفعت، يوم الإثنين الماضي بالأسبوع ال15 لبطولة الدوري الممتاز فى اللحظات الأخيرة لمباراة فريقة، لأزمة صحية مغشيا عليه وتوقف عضلة القلب.

من جانبه كشف الدكتور عماد حمدي الطبيب المعالج، للاعب أحمد رفعت عن آخر تطورات الحالة الصحية له.

ماذا عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت؟

وصرح الطبيب المعالج هاتفيًا لقناة أون تايم سبورتس قائلًا: “إن هناك تحسنا كبيرا فى حالة اللاعب خلال ال48 ساعة الماضية، بالرغم من أن وظائف الكلى لم تستجب بالشكل المطلوب حتى الآن”.

وأكد الطبيب المعالج أن "الفحوصات التي تم إجراؤها للاعب جاءت سلبية ولم تكشف عن تناوله أدوية تسبب في حدوث الأزمة القلبية".

وأضاف أن هناك تحسنا ملحوظا فى حالة اللاعب أحمد رفعت في الساعات الماضية والأمور مستقرة و أن درجة وعيه أصبحت أفضل، وبدأت تعود بشكل تدريجي.