مؤمن زكريا يهنئ محمود الخطيب في عيد ميلاده| شاهد

هنأ مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك مؤمن زكريا، صورة تجمعه بـ محمود الخطيب، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: “كل سنة وحضرتك طيب”.

وفي سياق آخر، تغلب فريق صن داونز بهدف نظيف على الأهلي فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

أحرز ثابيلو ماسيكو هدف التقدم لفريق صن داونز من تسديدة قوية سكنت مرمي محمد الشناوى حارس مرمي فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي.

ويلتقى الفريقان مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة فى لقاء الاياب الذى يحتاج فيه الأهلي ال الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل الى المباراة النهائية فى النسخة الأولى لبطولة الدوري الافريقى .

وحصلت إدارة النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف متفرج لمباراة الإياب أمام صنداونز الجنوب افريقي في إياب نصف نهائي الدروي الإفريقي.