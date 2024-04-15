مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي قبل لقاء الزمالك.. فيديو

أكد الناقد الرياضي شريف جمعة، أن هناك غيابات كثيرة في صفوف النادي الأهلي، خلال مباراة اليوم مع فريق نادي الزمالك بالدوري الممتاز.



وأضاف شريف جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي يفكر في مباريات أفريقيا، ولذلك فضل إراحة تاو وعدم وضعه في مباراة اليوم أمام فريق نادي الزمالك.



ولفت إلى أن هناك مشكلة بسبب غياب حسين الشحات لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة بسبب كسر في الوجه، وياسر إبراهيم سيغيب لفترة، وكريم نيدفيد يعاني من مشكلات في الركبة ومستمر في الغياب، فالنادي الأهلي يعاني من مشكلات قبل مباراة اليوم.



وأشار إلى أن الزمالك وجماهير الزمالك تتوقع الفوز بنسبة كبيرة خلال مباراة اليوم.



