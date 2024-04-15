ناقد: فرص الزمالك للفوز في مباراة القمة اليوم أفضل من الأهلي| فيديو

كشف مؤمن الجندي، الناقد الرياضي، فرص الأهلي والزمالك قبل قمة اليوم في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر، لحصد النقاط الثمينة الثلاث في سباق الدوري المصري.

وتوقع مؤمن الجندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير مقدمتي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن فرص الزمالك للفوز في مباراة القمة مساء اليوم أفضل من الأهلي لا سيما مع استقرار التشكيل والفوز في المباريات الأخيرة مقابل غيابات في الأهلي بداعي الإصابة.

وقال، إنه على رغم من الغيابات فإن الأهلي لا يأمن، بعدما حقق الفوز في المباريات السابقة رغم أن الزمالك كان الأفضل وآخرها مباراة الكأس.

ولفت إلى أن الأهلي يعاني من أزمة حقيقية في وسط الملعب مع استبعاد مروان عطية عن تشكيل مباراة القمة رغم جهازيته خوفا من إصابته قبل مباراة مازيمبي الكونغولي، بالإضافة إلى إمام عاشور، متوقعا أن الأهلي سيتأثر كثيرا مع غياب عطية وعاشور على الرغم من تواجد محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وكريم نيدفيد وكوكا.