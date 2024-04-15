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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير تنمية بشرية يوضح طرق استعادة نشاط الجسم مرة أخرى بعد العيد|فيديو

الدكتور طارق إلياس
الدكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية

تحدث الدكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية والتعديل السلوكي، عن طرق استعادة النشاط مرة أخرى بعد إجازة عيد الفطر والراحة خلال شهر رمضان المبارك.


وأضاف طارق إلياس خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"،والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك عدة خطوات يجب القيام بها لاستعادة عملية النشاط، منهم: القيام بتحريك القدمين من خلال المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا بداية من إجازة العيد حتى يتم فك نشاط الجسم.


وتابع خبير التنمية البشرية والتعديل السلوكي: "يتلو عملية المشي، القيام بالتواصل مع أحد زملاء العمل للتذكير بآخر الأعمال قبل إجازة العيد"

خبير التنمية البشرية اجازة عيد الفطر شهر رمضان صدى البلد

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