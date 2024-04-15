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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل غرفة عمليات لاستقبال موسم القمح ببني سويف

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم، بدء توريد محصول القمح المنتج محليًا لموسم ۲۰۲٤ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية «اليوم»، مشيرا إلى أن هناك خطة وضعتها مديرية تموين بنى سويف،بدأت بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية تحت إشراف وكيل وزارة مديرية المهندس وصفى عبدالله ووكيل المديرية وتشكيل لجان فرعية برئاسة عضو من مديرية التموين وعضوية مفتش سلامة الغذاء ومندوب مديرية الزراعة وأمين العهدة بالمواقع التخزينية وتكون مهمة اللجنة( الفرز) والاستلام والتخزين، وذلك طبقاً للمواصفات المحددة لذلك بجميع الشون والصوامع ومراكز التخزين بدائرة المحافظة ويتم الاستلام طبقاً للضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية.

وأضاف المحافظ أن أسعار شراء القمح من الموردين يكون «2000 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط، 1950 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23 قيراط، 1900 جنيه للاردب درجة نقاوة 22.5» قيراط.

وأوضح أن لجان المديرية تقوم بمتابعة جاهزية الصوامع ومواقع التخزين استعداد الموسم توريد القمح المنتج محلياً لموسم ۲۰۲٤م والتنسيق مع مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن وإدارة المرور، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام والتأكد من جاهزية مواقع التخزين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين لبدء عملية التوريد، حيث يتم تلقى التقارير بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وتذليل أية عقبات تعوق عملية التوريد مع إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

وأشار المحافظ إلى أنه من ضمن الخطة التي وضعتها المحافظة مع التموين يتم المرور اليومي على المطاحن والوقوف على الوارد والمنصرف والأرصدة من الدقيق والاقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العينات من الدقيق والقمح وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للموصفات القياسية من عدمه وصلاحيتها للاستخدام الآدمى لافتا إلى استمرار عمل اللجان المشكلة بالإدارات التموينية لتلقي طلبات المواطنين والمزارعين الخاصة بصرف النخالة (الردة) الخاصة بتربية المواشي حيث تتولى اللجان الاطلاع ومراجعة المستندات المقدمة من المواطنين ووثيقة التأمين على المواشي والصادرة من الطب البيطري وتقوم اللجنة بإجراء معاينة على الطبيعة للأماكن الموجودة بها المواشي سواء الخاصة بالأهالي أو مشارع تربية المواشي والتأكد من وجودها وأعداد تقرير يرفع إلى الإدارة المختصة عن استحقاق المربي من عدمه لصرف النخالة من المطاحن الحكومية.

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