كاميرون: حظر الحرس الثوري الإيراني مازال قيد المراجعة

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن حظر الحرس الثوري الإيراني ما زال قيد المراجعة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلاً يفيد بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون طالب من إسرائيل عدم التصعيد، وهجوم إيران كان فاشلا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال يومين في زيارة سياسية قصيرة إلى إسرائيل على خلفية الهجوم الإيراني.

ووفقا لمصادر مطلعة في هذا الموضوع، تأتي زيارة كاميرون بعد المشاركة النشطة للجيش البريطاني في صد الهجوم الإيراني على إسرائيل.