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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق امتحانات المهام الأدائية بمعاهد «القليوبية الأزهرية» بانتظام ودون شكاوى

امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الأزهرية

انطلقت صباح  اليوم الاثنين، امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وفقًا للجداول المعلن  من قبل رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.


وتفقد فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية لجان الامتحانات بمعهد المنيرة الإبتدائي٢، التابع لإدارة القناطر الخيرية التعليمية، موضحًا كيفية تقييم المهام الأدائية، حيث يحصل الطالب على 10 درجات لحضوره وتسليمه ورقة المهام، ثم يتم تصحيح المهمة في ورقة الإجابة ليحصل الطالب على 25 درجة ليكون إجمالي الدرجات 35 درجة.


وأدى التلاميذ اليوم الامتحانات  في مواد «اللغة العربية- التربية الإسلامية- الرياضيات، ومرت الامتحانات بلا معوقات أو شكاوى؛ وشدد رئيس منطقة القليوبية الأزهرية على ضرورة توفير سبل الهدوء والراحة لأداء الامتحانات بشكل جيد، والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

امتحانات المهام الأدائية المعاهد الأزهرية رئيس الإدارة المركزية القليوبية إدارة القناطر الخيرية التعليمية

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