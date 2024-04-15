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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عنفه والده بسبب المحمول.. طالب بالدقهلية يحاول إنهاء حياته بالحبة السامة

ارشيفيه
ارشيفيه

أقدم طالب بالمرحلة الثانوية بقرية بالدقهلية، على التخلص من حياته بتناول حبة الغلة السامة، وذلك بسبب تعنيف والده له لكثرة استخدامه الهاتف المحمول وعدم المذاكرة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى دماص المركزى بوصول "ب ا م ،17عاما، طالب بالصف الأول الثانوي ومقيم قرية كفر العنانية مصابا بحالة إعياء "إدعاء تناول مادة سامة وحالته غير مستقرة.

وبالانتقال وبالفحص وسؤال والدته قررت بقيام نجلها بتناول قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال،مما أدى الى حدوث إصابته لقيام والده بتعنيفة لكثرة تحدثه فى الهاتف المحمول والإنشغال عن المذاكرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

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