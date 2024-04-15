لجنة المرور المركزية بالغربية تتابع بدء عمليات توريد القمح المحلى 2024

قامت اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكله بقرار من الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة بدء توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية برئاسة الأستاذه نجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية



جاء ذلك اليوم الإثنين خلال المرور على صومعة طنطا الاماراتيه فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والمهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية والدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية.







كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد شدد ، على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول كما شدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لموسم توريد الأقماح، والتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون بنطاق المحافظة، فضلا عن تمهيد الطرق الرئيسية للشون والمطاحن وضرورة وجود اسوار للشون التي تحتاج ذلك وحال عدم وجود أسوار بناء سور لحماية الشون ، وكذلك الحرص على وجود سيارة إطفاء قريبة من كل موقع تخزين.



يذكر أن اللجنة المركزية بمحافظة الغربية لمتابعة توريد القمح المحلى موسم 2024 قامت بالمرور خلال أيام عيد الفطر المبارك فى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالمرور على شون وصوامع محافظة الغربية لمتابعة الاستعدادات اللازمة لاستقبال القمح المحلى موسم 2024

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