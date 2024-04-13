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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى أراضي فلسطين المحتلة والضفة الغربية

صدى البلد

حذرت كندا مواطنيها من السفر إلى أراضي فلسطين المحتلة وغزة والضفة الغربية، ورفعت تقييمها للمخاطر في المنطقة بسبب التهديد المتزايد بشن هجمات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.


ونشرت وزيرة الخارجية ميلاني جولي بيانا على موقع التواصل الاجتماعي إكس، وقالت إن الكنديين الموجودين بالفعل في المنطقة يجب أن يفكروا في المغادرة بالوسائل التجارية.


وقالت جولي: مع تزايد خطر وقوع هجمات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، يظل الوضع الأمني ​​الإقليمي متقلبًا للغاية ويمكن أن يتصاعد دون سابق إنذار.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد نصحت الكنديين في السابق بتجنب السفر غير الضروري إلى المنطقة.


قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل عاجلا وليس آجلا وحذر طهران من المضي قدما.

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