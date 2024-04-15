لابيد يدعو إلى إسقاط حكومة نتنياهو وتعيين جانتس رئيسا للوزراء

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وزيري الوحدة الوطنية بيني جانتس وجادي آيزنكوت إلى المساعدة في إسقاط حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا إنه سيكون لهما تأثير أكبر على السياسة في ائتلاف جديد.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أضاف لابيد “طريقة التأثير هي مساعدتنا في الإطاحة بهذه الحكومة. وسوف نشكل حكومة وفي هذه الحكومة سيكون لهم تأثير أكبر بكثير”.

ولفت "قد يكون بيني جانتس رئيساً للوزراء. لا يوجد مواطن لا يرحب بآيزنكوت كوزير للدفاع في إسرائيل”.

وأشار إلى أن مواقف جانتس وآيزنكوت يتم تجاهلها من قبل القيادة الحالية، موضحًا أنه من خلال المساعدة في تقويض الحكومة “يمكنهم التأثير حقًا على مصير هذا البلد بطريقة إيجابية وجوهرية وعميقة”.