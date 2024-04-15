ارتفاع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأسبوع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى اغلاق تعاملات اليوم، الإثنين مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب نحو البيع .

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 66 مليار جنيه ليبلغ مستوى 1.994 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 51.1 مليار جنيه تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل ملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.5 مليار جنيه .

وقفز مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنسبة 3.9 في المائة ليصل إلى مستوى 29616.47 نقطة، كمازاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس70/ بنسبة 2.36 في المائة ليصل إلى مستوى 6696.15 نقطة،شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 2.93 في المائة ليصل إلى مستوى 9584.51 نقطة.

