وزير الخارجية الأوكراني بعد الهجوم الإيراني: أعطونا المطلوب وسنقوم بالباقي بأنفسنا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن التعاون بين إسرائيل وحلفائها في صد الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصاروخية ناجح للغاية، كما تطلب من الشركاء توفير الأسلحة اللازمة لمواجهة الضربات الصاروخية الروسية.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في كييف، "عندما نتحدث عن صد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات بدون طيار على إسرائيل، لا يسعني إلا أن أقول إن الجهود المشتركة لإسرائيل وحلفائها، الذين، بالمناسبة، حلفاؤنا أيضًا، كانت ناجحة للغاية"، بحسب ما أوردته وكالة حسبما أفاد مراسل أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف "نحن نرى ذلك عندما يعمل الحلفاء معًا ويظلون منسقين حقًا، لن يصل صاروخ واحد إلى الهدف في إسرائيل، وكل ما نطلبه من شركائنا هو، حتى لو لم تتمكنوا من التصرف بالطريقة التي تتصرفون بها في إسرائيل، أعطونا ما هو مطلوب، سنقوم بالباقي بأنفسنا".

وفي ليلة 14 أبريل، ضربت إيران إسرائيل بحوالي 300 طائرة بدون طيار وصاروخ وقال ممثل الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، إن إيران أطلقت ليلة 14 أبريل أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، اعترضت قوات الدفاع الجوي 99% منها.