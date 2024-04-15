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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى شفاء الأورمان يكرم أمهات شهداء غزة بعد تلقيهم العلاج

صدى البلد

كرمت  مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالاقصر أسر الشهداء والمصابين من أهالي غزة من الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفي، على إيدى فرق طبية مميزة تقدم لهم كافة أوجه الرعاية الصحية وإجراء مايلزمهم  طبيا.

وتمت الاحتفالية بحضور مجلس إدارة جمعية الاورمان ومجلس إدارة مؤسسة شفاء الاورمان 


وكانت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، استقبلت عقب الأحداث الجارية في قطاع غزة 29 اسرة تتكون من 104 فردا تم توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية واماكن للاقامة والاعاشة على مدار شهرين، ومنذ قدومهم للاقصر.

 

ووجه الدكتور هانى حسين، مدير مستشفيات شفاء الأورمان ، الشكر لجميع العاملين في المستشفيات من الأطباء واطقم التمريض والفنيين والعمال وجميع العاملين بالمستشفيات الذين بذلوا جهدا كبيرا في علاج المرضي من اشقائنا الفلسطنيين والتخفيف عنهم لما عانوه من فقد للاهل في قطاع غزة.

ومن جانبه أكد  محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، انه منذ وصول الأسر الفلسطينية للمستشفى  وجميع الفرق الطبية تتسابق فى المشاركة في تقديم العلاج لهم، وتقديم خدمات طبية متميزة على مدار شهرين كاملين منذ وصولهم للمستشفى، مثمنا دور جميع العاملين في المستشفى على دعم المصابين من الأشقاء الفلسطينيين وما قدموه من جهود لدعمهم وتقديم المساعدات الطبية والصحية لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية وما تضطلع به مصر من دورها دفاعاً عن القضية الفلسطينية.

الأقصر الأشقاء الفلسطينيين الخدمات الطبية الرعاية الصحية الشهداء والمصابين داخل المستشفى قضية الفلسطينية

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