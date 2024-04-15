أستاذ بالجامعة الأمريكية: البعض يُكفر الصوفيين لهذا السبب

استضافت الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، ريم البسيوني أستاذ بالجامعة الأمريكية، ورئيس قسم اللغويات، للتحدث عن الصوفية.



وقالت ريم البسيوني، إن لكل عمل أو مهنة لغة خاصة ومصطلحات معينة، كذلك الصوفية لهم مفاهيم ومصطلحات خاصة يفهموها، متابعة أن هناك كثيرين يكفرون الصوفية بسبب لغتهم الخاصة.



وأضافت ريم البسيوني أستاذ بالجامعة الأمريكية، ورئيس قسم اللغويات، أن علماء الصوفية لديهم لغة لها شقان الأول خاصة بالمجتمع في للتواصل وشق آخر لا يفهمه أحد، لأنه يرى أن علاقته مع ربه سرية.