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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

احترس.. ارتفاع الدهون الثلاثية والكالسيوم مؤشر للإصابة بهذا المرض

صدى البلد

يلعب البنكرياس دورين رئيسيين و فهي تنتج الأنسولين الذي يساعد الجسم على إدارة السكريات واستخدامها.

كما تنتج البنكرياس أيضًا العصارات الغذائية (الإنزيمات) التي تساعد في عملية الهضم وتنتج البنكرياس وتخزن نسخ من الإنزيمات "غير النشطة" وبعد إرسال البنكرياس الإنزيمات إلى الأمعاء الدقيقة، "تَنشَط" الإنزيمات وتُكسّر البروتينات في الأمعاء الدقيقة.

إذا نشطت الإنزيمات بسرعة، فقد تبدأ العمل كعصارات هضمية داخل البنكرياس وقد يؤدي هذا الأمر إلى تهيّج الخلايا أو إتلافها أو تدميرها و ينتج عن هذه المشكلة، بدورها، استجابات من الجهاز المناعي تسبب التورم وغيره من الأحداث التي تؤثر في كفاءة البنكرياس.

قد تؤدي عديد من الحالات إلى التهاب البنكرياس الحاد، من بينها:

انسداد في القناة الصفراوية ناتج عن الحصوات المرارية.
الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.
أدوية معينة.
ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم.
ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.
سرطان البنكرياس.
الإصابات الناتجة عن صدمة جسدية أو جراحة.

التلف الناتج عن التهاب البنكرياس الحاد المتكرر.
الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.
الجينات الوراثية المرتبطة بالتهاب البنكرياس.
ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم.
ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.
 

في بعض الأحيان، لا يمكن مطلقًا كشف سبب التهاب البنكرياس ويُطلق على هذه الحالة اسم التهاب البنكرياس مجهول السبب.

البنكرياس التهاب البنكرياس المزمن التهاب البنكرياس المشروبات الكحولية مستويات الكالسيوم

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