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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الإدارية العليا" ترفض الطعون على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين

انتخابات التجديد
انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، "الدائرة الأولى والمختصة بفحص الطعون" بجلستها المنعقدة اليوم الإثنين، برفض كافة الطعون المرفوعة ضد انتخابات النقابة العامة للأطباء البيطريين والتي كانت تطالب بوقف انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجريت في 6 مارس الماضي.

وتعد هذه الأحكام بحسب بيان لنقابة الأطباء البيطريين نهائية وباته، وبالتالي وتؤكد سلامة العملية الانتخابية ونتائجها.

جدير بالذكر أن العملية الانتخابية تمت وفقا لقانون إنشاء النقابة رقم (48) لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم (166) لسنة 1970، وقرار مجلس النقابة بتاريخ 16 فبراير 2024، كما جرت تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 66 قاضيا.

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