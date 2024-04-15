عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حقيقة انفجار ضخم في مصنع إيراني لتخزين الكيماويات الخطيرة| هل فعلتها إسرائيل؟

صدى البلد

انتشر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يدعي أنه يظهر انفجار مصنع للمواد الكيميائية في إيران، وقد تم تداول المقطع بشكل واسع وأثار الكثير من التفاعلات.

 

انفجار كيماويات في إيران

تضمن هذا المقطع الكثير من التعليقات أنه رد إسرائيلي داخل إيران، وأنه انفجار كبير في مصنع تخزين للكيماويات الخطيرة، في منطقة قلعة حسن خان جنوب العاصمة طهران،  لكن ما حقيقة هذا الفيديو ؟

txt

انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية

txt

نجم الأهلي السابق: الزمالك يُنهي اللقاء بالهدف الثاني

يعود تاريخ الفيديو إلى شهر فبراير 2024، وبحسب “فتبينوا” يصور في الواقع انفجار مصنع للمواد الكيميائية في طهران وليس حادثًا حديثًا كما ادعي.

حقيقة انفجار في إيران

وتم تتبع إحدى لقطات المقطع إلى حسابات على منصة إكس التي نشرت المقطع في شهر فبراير، وتبين أن الفيديو تم تداوله في ذلك الوقت على أنه يظهر انفجار في مصنع للمذيبات الكيميائية في شهريار بالقرب من طهران.

تشير هذه التحقيقات إلى أن المقطع المتداول حاليًا ليس لحادثة جديدة، ويعكس تلاعبًا في تواريخ الأحداث بهدف خلق التوتر والقلق بشأن الأوضاع في إيران. 

جلسة طارئة 

أثناء الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل، أعرب المندوب الروسي في المجلس، فاسيلي نيبينزيا، عن استيائه وانزعاجه من ما وصفه بالنفاق والمعايير المزدوجة التي تظهر في المناقشات.

 واعتبر أن الصمت وعدم التحرك في مواجهة الأزمة غير مقبول، وأن الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل يعكس فشل المجلس في تبني موقف قوي وحازم، وأشار إلى أنه لو كانت الهجمات تستهدف بعثة غربية، لكانت ردود الفعل مختلفة تمامًا.

وأضاف المندوب الروسي أنه يجب أن يتم التعامل مع جميع الهجمات بشكل عادل وموضوعي، بغض النظر عن الدولة المعتديَ عليها، وأشار إلى أنه يتذكر تحذيره السابق بشأن عدم إدانة الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا، والتي لم يتم التعامل معها بشكل مناسب من قبل مجلس الأمن.

رد قوات الاحتلال 

ومن جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن قاعدة "نيفاتيم" الجوية في بئر سبع تعرضت لـ4 ضربات وسوف يتم إصلاحها. 

وحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سنقوم بالرد على إيران في الوقت والمكان المناسبين".

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن حلفاء إسرائيل يؤكدون ضرورة عدم المبالغة في الرد على إيران.

التواصل الاجتماعي العاصمة طهران انطلاق فعاليات الكيمياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

تعليق ناري من رئيس نادي سموحة على هزيمة الأهلي

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

ترشيحاتنا

أول تعليق لرئيس نادي الزمالك على هزيمة الأهلي

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024

عام على حرب السودان.. مؤتمر باريس يحصد 2 مليار يورو

حيثيات حكم جنايات أمن الدولة ببراءة 5 متهمين بقضية اللجان النوعية بحلوان

ذكرى ميلاده.. الإفتاء تكشف عن خاصية عجيبة في خواطر الإمام الشعراوي

ارتفاع شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 7.8% في الربع الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

فيديو

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ