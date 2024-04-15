حقيقة انفجار ضخم في مصنع إيراني لتخزين الكيماويات الخطيرة| هل فعلتها إسرائيل؟

انتشر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يدعي أنه يظهر انفجار مصنع للمواد الكيميائية في إيران، وقد تم تداول المقطع بشكل واسع وأثار الكثير من التفاعلات.

انفجار كيماويات في إيران

تضمن هذا المقطع الكثير من التعليقات أنه رد إسرائيلي داخل إيران، وأنه انفجار كبير في مصنع تخزين للكيماويات الخطيرة، في منطقة قلعة حسن خان جنوب العاصمة طهران، لكن ما حقيقة هذا الفيديو ؟

يعود تاريخ الفيديو إلى شهر فبراير 2024، وبحسب “فتبينوا” يصور في الواقع انفجار مصنع للمواد الكيميائية في طهران وليس حادثًا حديثًا كما ادعي.

حقيقة انفجار في إيران

وتم تتبع إحدى لقطات المقطع إلى حسابات على منصة إكس التي نشرت المقطع في شهر فبراير، وتبين أن الفيديو تم تداوله في ذلك الوقت على أنه يظهر انفجار في مصنع للمذيبات الكيميائية في شهريار بالقرب من طهران.

تشير هذه التحقيقات إلى أن المقطع المتداول حاليًا ليس لحادثة جديدة، ويعكس تلاعبًا في تواريخ الأحداث بهدف خلق التوتر والقلق بشأن الأوضاع في إيران.

جلسة طارئة

أثناء الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل، أعرب المندوب الروسي في المجلس، فاسيلي نيبينزيا، عن استيائه وانزعاجه من ما وصفه بالنفاق والمعايير المزدوجة التي تظهر في المناقشات.

واعتبر أن الصمت وعدم التحرك في مواجهة الأزمة غير مقبول، وأن الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل يعكس فشل المجلس في تبني موقف قوي وحازم، وأشار إلى أنه لو كانت الهجمات تستهدف بعثة غربية، لكانت ردود الفعل مختلفة تمامًا.

وأضاف المندوب الروسي أنه يجب أن يتم التعامل مع جميع الهجمات بشكل عادل وموضوعي، بغض النظر عن الدولة المعتديَ عليها، وأشار إلى أنه يتذكر تحذيره السابق بشأن عدم إدانة الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا، والتي لم يتم التعامل معها بشكل مناسب من قبل مجلس الأمن.

رد قوات الاحتلال

ومن جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن قاعدة "نيفاتيم" الجوية في بئر سبع تعرضت لـ4 ضربات وسوف يتم إصلاحها.

وحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سنقوم بالرد على إيران في الوقت والمكان المناسبين".

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن حلفاء إسرائيل يؤكدون ضرورة عدم المبالغة في الرد على إيران.