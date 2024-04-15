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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يعقد اجتماعا حول الاستعدادات لاجتياح رفح

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، اجتماعا حول الاستعدادات لشن العملية العسكرية لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها، إنه خلال الاجتماع ناقش جالانت مع المشاركين عددا من الإجراءات التي يتعين اتخاذها كجزء من الاستعدادات للعملية في رفح.

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنه تم التركيز على إجلاء المدنيين وتوسيع الأنشطة المرتبطة بتوصيل المواد الغذائية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة قبل بدء العملية العسكرية في رفح.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن إسرائيل قررت تأجيل هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الذي شنته إيران أمس الأول السبت ضدها.

ومن المقرر أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في إصدار أوامر الإخلاء اليوم الاثنين، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مصدرين إسرائيليين لم يذكر اسمهما. 

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