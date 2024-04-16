لميس الحديدي عن رحيل شيرين سيف النصر: رحلت وحيدة وكانت محبوبة

نعت الإعلامية لميس الحديدي رحيل الفنانة شيرين سيف النصر قائلة : "لم تكن فقط واحدة من جميلات الفن المصري عموماً سواء سينما أو دراما أو مسرح لكنها كانت حلم جيل بأكمله ".



واصلت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :" شاركت كبار النجوم وغزت السينما والمسرح والدراما ولعل مسلسل من الذي لا يحب فاطمة والذي كان من أعظم الاعمال"

أكملت : رحلت فجأة والتي إعتزلت مبكراً بعد زواجها ثم عادت مرة اخرى مع الزعيم ثم اختفت واختفت اخبارها وكانت تعيش في عزلة ولما كنا نسأل عليها كانت أحيانا تتعرض لاكتئاب وتقفل على نفسها فكرت ترجع كتير لكن كانت في النهاية تفضل العزلة ووفاة والدتها أثرت عليها بشكل كبير كانت السند الرئيسي لها ".



أتمت : رحلت وحيدة كانت شخصية جميلة وكل من يعرفها كانت حلم جيل بأكمله ممثلة جميلة وشخصية جميلة في ذات الوقت.. شيرين سيف النصر كانت فنانة محبوبة حتى في الفترة القصيرة التي ظهرت فيها على الشاشات الفضية "

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